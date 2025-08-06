Появилось видео с моментом наезда гидроцикла на школьниц в Приморье
В Сети появилась видеозапись с моментом наезда 30-летнего водителя гидроцикла на двух школьниц в Хасанском районе Приморского края. Видео было опубликовано в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Момент наезда. Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
Прокуратура проводит проверку о соблюдении правил безопасности на воде — особенно в вопросах аренды гидроциклов и работы маленьких лодок. Параллельно Центр ГИМС проверяет, как выполняются меры по борьбе с незаконным использованием маломерных судов и предотвращению происшествий на воде.
Напомним, в акватории бухты Троицы в селе Рисовая Падь гидроцикл врезался в сап-борд, на котором находились две девочки — 12 и 17 лет. В результате столкновения школьницы получили травмы различной степени тяжести, младшая была госпитализирована. Прокуратура Хасанского района взяла расследование на особый контроль, водитель транспортного средства задержан.
Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура