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3 августа, 16:28

17-летний юноша утонул в московском пруду, где запретили купание

Прокуратура начала проверку после гибели несовершеннолетнего в пруду в Москве

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве 17-летний молодой человек утонул в пруду, в котором купание было запрещено. Он отдыхал у водоёма с друзьями, но никто не сумел его спасти. Начата проверка по факту гибели несовершеннолетнего. Об этом пишет столичная прокуратура.

«В пруду в районе Вешняки утонул 17-летний юноша. Он пришёл к водоёму со сверстником, решил искупаться, ушёл под воду и не смог выплыть. Купание на данном водном объекте запрещено», — уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Иркутской области двухлетний мальчик погиб, упав в выгребную яму, наполненную водой. Взрослых рядом в момент трагедии не было. Они прибежали позже, но оказалось слишком поздно.

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Татьяна Миссуми
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