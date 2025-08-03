17-летний юноша утонул в московском пруду, где запретили купание

В Москве 17-летний молодой человек утонул в пруду, в котором купание было запрещено. Он отдыхал у водоёма с друзьями, но никто не сумел его спасти. Начата проверка по факту гибели несовершеннолетнего. Об этом пишет столичная прокуратура.

«В пруду в районе Вешняки утонул 17-летний юноша. Он пришёл к водоёму со сверстником, решил искупаться, ушёл под воду и не смог выплыть. Купание на данном водном объекте запрещено», — уточнили в ведомстве.