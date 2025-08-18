Психиатр объяснил, как вычислить агрессора по поступкам и характеру

Психологи выделяют несколько типов агрессивных личностей, каждый из которых имеет характерные особенности поведения. Об этом рассказал психиатр Эдуард Холодов.

«Это не просто скандал или вспышка гнева, а глубокий след, оставленный временем, болью и неумением с ней справиться», — пояснил специалист «Вечерней Москве».

Эксперт выделил три основных типа агрессоров. Импульсивный тип действует спонтанно под влиянием эмоций, целеустремлённый — расчётливо использует агрессию как инструмент власти, а обидчивый — проявляет агрессию в ответ на реальную или мнимую несправедливость.

Среди ключевых причин агрессивного поведения психиатр назвал травматичный детский опыт, неумение регулировать эмоции и наличие психических расстройств. Холодов подчеркнул, что это не оправдание, а объяснение механизмов, позволяющее предотвращать опасные ситуации.

«Только через осознание, через боль, через работу — долгую, сложную, но в современных реалиях вполне посильную», — отметил врач, говоря о возможностях коррекции такого поведения.

Специалист рекомендовал родственникам агрессивных людей обращаться за профессиональной помощью, включая онлайн-консультации. В качестве примера он привёл случай, когда агрессия оказалась симптомом недиагностированной эпилепсии, и после лечения ситуация в семье нормализовалась.