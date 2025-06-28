Врач раскрыла Life.ru правду о детских укусах и дала чёткие инструкции, как с этим бороться

Укусы со стороны детей могут означать различные проявления эмоций, когда малыши ещё не способны проявлять их по-другому. Врач-педиатр клиники академика Ройтберга Екатерина Морозова рассказала Life.ru, как победить эту привычку и реагировать так, чтобы не травмировать ребёнка.

Детские укусы – это чаще всего не проявление злости, а способ коммуникации, доступный малышу, когда слова ещё не могут выразить все эмоции. Ребёнок может кусаться от переизбытка чувств – будь то радость, страх, раздражение или желание привлечь внимание. В возрасте до трёх лет дети только учатся управлять своими эмоциями, и задача родителей – мягко направлять эту энергию в мирное русло. Екатерина Морозова Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н

Врач пояснила, что важно сразу же реагировать на укус, но без крика и агрессии. Необходимо чётко дать понять ребёнку, что такое поведение неприемлемо, и объяснить, что чувствует пострадавший. Важно помочь ребёнку осознать последствия своих действий и предложить ему загладить вину.

«Если малыш укусил кого-то, важно сразу чётко, но без крика сказать: «Нельзя! Это больно!» — посоветовала Морозова.

Собеседница Life.ru также отметила, что часто дети кусаются в состоянии переутомления или нехватки внимания. Важно вовремя переключать активность на спокойные игры и давать ребёнку отдохнуть. Иногда малыши кусаются, копируя поведение взрослых. Если родители в шутку покусывают ребёнка за пальчики или пяточки, он может решить, что это весёлая игра, и повторить то же самое с другими детьми, но уже всерьёз. На время откажитесь от таких игр, а вместо них покажите другие способы выражать нежность – объятия, поглаживания, воздушные поцелуи.

«Важно помнить: привычка кусаться не исчезнет за один день. Будьте последовательны в своих реакциях, предлагайте альтернативу и не забывайте хвалить, когда ребенок справляется с эмоциями без укусов. Со временем, когда малыш научится лучше говорить и контролировать себя, эта проблема уйдет сама собой», — отметила Морозова.

Однако если укусы становятся частыми и агрессивными, несмотря на все старания, стоит проконсультироваться с детским психологом – возможно, ребёнку нужна дополнительная помощь в освоении навыков общения, заключила специалист.