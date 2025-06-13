«Опасна для детей»: Педиатр предупредил о рисках аллергии на солнце

Аллергия на солнце может возникнуть у любого человека, но особенно подвержены люди с аллергическими заболеваниями или повышенной чувствительностью организма. Об этом рассказал врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус в интервью радио «Комсомольская правда».

Специалист пояснил, что ультрафиолетовое излучение активирует клетки, ответственные за аллергические реакции. У предрасположенных людей это может вызвать покраснение кожи, отёки, крапивницу и повышение температуры. Продеус подчеркнул, что таким пациентам следует полностью избегать прямых лучей и постоянно использовать солнцезащитные средства независимо от времени года.

При серьёзных реакциях с выраженными отёками и температурой врач настоятельно рекомендует обращаться за медицинской помощью, особенно если симптомы появляются у детей.

Продеус обратил внимание, что необходимо чётко различать солнечные ожоги и аллергическую реакцию. Хотя внешние проявления могут быть похожи, это принципиально разные состояния, требующие различного подхода к лечению и профилактике.