«Опасна для детей»: Педиатр предупредил о рисках аллергии на солнце
Профессор Продеус: Аллергия на солнце может вызвать отёки и крапивницу
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Аллергия на солнце может возникнуть у любого человека, но особенно подвержены люди с аллергическими заболеваниями или повышенной чувствительностью организма. Об этом рассказал врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус в интервью радио «Комсомольская правда».
Специалист пояснил, что ультрафиолетовое излучение активирует клетки, ответственные за аллергические реакции. У предрасположенных людей это может вызвать покраснение кожи, отёки, крапивницу и повышение температуры. Продеус подчеркнул, что таким пациентам следует полностью избегать прямых лучей и постоянно использовать солнцезащитные средства независимо от времени года.
При серьёзных реакциях с выраженными отёками и температурой врач настоятельно рекомендует обращаться за медицинской помощью, особенно если симптомы появляются у детей.
Продеус обратил внимание, что необходимо чётко различать солнечные ожоги и аллергическую реакцию. Хотя внешние проявления могут быть похожи, это принципиально разные состояния, требующие различного подхода к лечению и профилактике.
«А лечится это как банальная аллергия кожная: пьются антигистаминные препараты, гормональные крема на место реакции. В некоторых случаях даже делаются гормональные препараты, либо таблетки, либо инъекции при выраженных реакциях», — сказал он.
Напомним, на популярных турецких курортах — в Сиде, Кемере и Анталье — зафиксирован резкий всплеск необычных аллергических реакций у российских туристов. Из-за сильной жары и яркого солнца у туристов участились случаи фотодерматоза. По словам медиков, нужно заранее готовить кожу к активному солнцу, а именно начинать принимать короткие солнечные ванны до поездки.