Убийца девочки из онлайн-игры отправил другу фото из петербургского отеля после расправы

В Санкт-Петербурге 18-летний студент из Южно-Сахалинска жестоко убил 15-летнюю школьницу в апарт-отеле на Витебском проспекте. По данным SHOT , перед расправой Максим разместил в соцсетях жуткое фото с ножом во рту. Следствие выясняет детали того, как именно студент убедил школьницу зайти в номер.

Парень познакомился с девочкой несколько лет назад через компьютерную игру, и у них завязались отношения на расстоянии. После того как школьница решила разорвать переписку, юноша начал присылать ей угрозы, а затем отправился в Петербург. По приезде он заманил бывшую девушку в номер апарт-отеля и совершил убийство. Затем бойфренд из онлайн-игры скинул приятелю фото с места расправы. После преступления молодой человек пытался покончить с собой, но был задержан на месте и госпитализирован.