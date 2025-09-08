Убийца девочки из онлайн-игры отправил другу фото из петербургского отеля после расправы
Подозреваемый в убийстве школьницы в Петербурге познакомился с ней в онлайн-игре
Юноша из Южно-Сахалинска признан виновным в убийстве петербургской школьницы. Обложка © Telegram / SHOT
В Санкт-Петербурге 18-летний студент из Южно-Сахалинска жестоко убил 15-летнюю школьницу в апарт-отеле на Витебском проспекте. По данным SHOT, перед расправой Максим разместил в соцсетях жуткое фото с ножом во рту. Следствие выясняет детали того, как именно студент убедил школьницу зайти в номер.
Парень познакомился с девочкой несколько лет назад через компьютерную игру, и у них завязались отношения на расстоянии. После того как школьница решила разорвать переписку, юноша начал присылать ей угрозы, а затем отправился в Петербург. По приезде он заманил бывшую девушку в номер апарт-отеля и совершил убийство. Затем бойфренд из онлайн-игры скинул приятелю фото с места расправы. После преступления молодой человек пытался покончить с собой, но был задержан на месте и госпитализирован.
Следователи в Санкт-Петербурге уже возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки. Тело подростка с множественными ножевыми ранениями обнаружили вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте. Следствие установило, что молодой человек пригласил знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ей множественные удары ножом.