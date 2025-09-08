В России требуют «барьера» для детей в онлайн-играх после жуткого убийства девочки-геймерши

Жестокое убийство подростка в Санкт-Петербурге, когда подозреваемый познакомился с жертвой в онлайн-игре, требует немедленного создания дополнительных механизмов защиты молодёжи в цифровом пространстве. Об этом заявил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru.

«Данный трагический случай демонстрирует необходимость создания дополнительных механизмов защиты молодёжи в цифровом пространстве, особенно в многопользовательских играх, где общение часто остаётся вне поля зрения родителей и регуляторов», — сказал он.

По мнению политика, виртуальная среда, помимо положительных сторон, может становиться площадкой для манипуляций и противоправных действий из-за анонимности и отсутствия действенных инструментов мониторинга переписки. Иванов подчеркнул, что технологии не должны использоваться для преступных целей.

Эксперт акцентировал внимание на важности сотрудничества между государственными органами, разработчиками игр и родителями. Он предложил внедрить систему оперативного оповещения о подозрительных действиях пользователей, например о попытках выяснить личные данные или склонить к рискованным поступкам, отметив, что это технически реализуемо. Такие меры, по его словам, не должны нарушать права граждан, но обязаны стать барьером для злоумышленников.

Особую роль депутат отвёл воспитанию и духовно-нравственным ориентирам, заявив, что цифровая грамотность включает в себя и понимание ответственности за свои поступки. Он призвал воспитывать у молодёжи уважение к жизни и безопасности, добавив, что инцидент свидетельствует о более широких проблемах общества, включая девальвацию ценности человеческой жизни в виртуальной среде.

Предлагаю рассмотреть возможность введения этического кодекса для игровых платформ, который бы регламентировал коммуникации между несовершеннолетними пользователями. Такой документ мог бы включить чёткие правила общения, механизмы жалоб и оперативного реагирования, а также обязательную верификацию возраста для исключения доступа злоумышленников к детям. Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов

Кроме того, он призвал уделить особое внимание психологической поддержке подростков, активно проводящих время в онлайн-играх.

В заключение депутат выразил соболезнования семье погибшей и призвал общество к бдительности, назвав этот случай сигналом для всех о необходимости создания безопасной среды для молодых людей как в реальной, так и в виртуальной жизни.