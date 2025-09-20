«Некрасивая» россиянка вонзила нож в грудь любимого за измену

В Обнинске Калужской области женщина попыталась зарезать ножом своего сожителя, который признался ей в измене и раскритиковал её внешность. Об этом сообщает управление МВД по региону. Расследование по данному делу уже завершено, материалы переданы в суд.

«Потерпевший и обвиняемая проживали совместно в одной квартире многоквартирного дома. В один из дней мужчина и женщина распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора. Сожитель стал предъявлять обвиняемой претензии по поводу её внешности, признавшись, что у него есть подруга», — уточнили в МВД.

Разгневанная пьяными признаниями мужчины женщина схватила нож и ударила им обидчика прямо в грудь, после чего испугалась и сама вызывала скорую помощь. Пострадавшему был нанесён тяжкий вред здоровью. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст.111 УК РФ, ей грозит до десяти лет тюрьмы.