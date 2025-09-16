Кошмар в прямом эфире: Отец убил дочь на глазах подписчиков, а после свёл счёты с жизнью

Трагический инцидент произошел на тайском острове Пхукет: молодой отец убил 11-месячную дочь, а затем свёл счёты с жизнью. Как сообщает Mirror, преступление было совершено в пустующем гостиничном здании после семейной ссоры.

Ужасающая трагедия разыгралась в прямом эфире: отец лишил жизни свою дочь на глазах у многочисленных зрителей, включая подписчиков и родственников. Запись этого чудовищного преступления была доступна в Сети почти сутки, прежде чем её удалось удалить.

Мать убитой девочки, 21-летняя Чиранут Трайрат, заявила, что не винит ни саму платформу, ни тех, кто распространял видео. По её словам, муж всегда отличался агрессивностью и уже имел проблемы с законом, отбывая тюремное наказание.

Полиция Таиланда официально подтвердила, что это первый случай в стране, когда убийство было показано в режиме реального времени.