Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 16:41

Кошмар в прямом эфире: Отец убил дочь на глазах подписчиков, а после свёл счёты с жизнью

Mirror: В Таиланде мужчина убил дочь в прямом эфире и свёл счёты с жизнью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nitinut380

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nitinut380

Трагический инцидент произошел на тайском острове Пхукет: молодой отец убил 11-месячную дочь, а затем свёл счёты с жизнью. Как сообщает Mirror, преступление было совершено в пустующем гостиничном здании после семейной ссоры.

Ужасающая трагедия разыгралась в прямом эфире: отец лишил жизни свою дочь на глазах у многочисленных зрителей, включая подписчиков и родственников. Запись этого чудовищного преступления была доступна в Сети почти сутки, прежде чем её удалось удалить.

Мать убитой девочки, 21-летняя Чиранут Трайрат, заявила, что не винит ни саму платформу, ни тех, кто распространял видео. По её словам, муж всегда отличался агрессивностью и уже имел проблемы с законом, отбывая тюремное наказание.

Полиция Таиланда официально подтвердила, что это первый случай в стране, когда убийство было показано в режиме реального времени.

Во Владивостоке полиция игнорировала жалобы женщины, погибшей от рук мужа
Во Владивостоке полиция игнорировала жалобы женщины, погибшей от рук мужа

Ранее сообщалось, что студента, обвиняемого в жестокой расправе над 15-летней школьницей в отеле Санкт-Петербурга, арестовали до 14 ноября. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • таиланд
  • Дети
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar