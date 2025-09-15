Владимир Путин
15 сентября, 13:01

Суд арестовал убийцу 15-летней геймерши из Петербурга

Обложка © Telegram / SHOT

Представители Московского районного суда в Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве школьницы 18-летнего жителя Южно-Сахалинска. Об этом стало известно из Telegram-канала объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

«10.09.2025 Максиму Жмаеву предъявлено обвинение, вину признал в полном объёме», — значится в сообщении.

Арест продлится до 14 ноября текущего года.

Напомним, труп 15-летней школьницы с ножевыми ранами нашли вечером 7 сентября в апарт-отеле в Петербурге. Её убил бывший молодой человек, с которым школьница познакомилась в онлайн-игре. Студент позвал жертву в номер, где заколол её ножом. После убийства он сфотографировал тело и отправил снимок другу.

