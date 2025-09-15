Во Владивостоке полиция игнорировала жалобы женщины, погибшей от рук мужа

Во Владивостоке прокуратура начала проверку действий полиции после гибели 29-летней женщины. Следствие считает, что её убил супруг, а ранее правоохранительные органы игнорировали её обращения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Во Владивостоке полиция проигнорировала жалобы женщины, погибшей от рук мужа. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

«Прокуратура инициировала проведение процессуальной проверки в отношении сотрудников правоохранительных органов, допустивших бездействие при рассмотрении заявлений потерпевшей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 сентября у подъезда дома на улице Адмирала Смирнова было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами. Её муж был задержан в Уссурийске: следствие предполагает, что он нанёс не менее десяти ударов ножами. Супруги проживали раздельно. Прокуратура выяснила, что женщина ранее неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о противоправных действиях со стороны мужа, но её жалобы оставались без внимания.