Задушивший бывшую супругу житель Ростова отверг версию об убийстве из ревности
Задержанный по подозрению в убийстве бывшей супруги мужчина. Обложка © СУ СК РФ по Ростовской области
Житель Ростова-на-Дону, обвиняемый в убийстве бывшей супруги, опроверг версию следствия о том, что преступление было совершено на почве ревности. Об этом сообщает Don Mash.
Подозреваемый раскаялся в содеянном. Но при этом в разговоре с журналистами он отрицает, что убил жертву из-за ревности или в результате скандала.
Сергей Редько опровергает версию о том, что убил свою бывшую жену на почве ревности. Видео © Telegram / Don Mash
Сергей Редько, задержанный по подозрению в убийстве, первоначально полностью отрицал свою причастность к исчезновению женщины, однако впоследствии во всём признался. Предположительно, он задушил спящую жертву, а затем избавился от тела. Ленинский суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу на два месяца.
Напомним, об исчезновении Алёны Редько после встречи с бывшим мужем стало известно 25 августа. Позже её тело нашли в лесу на левом берегу Дона, а по подозрению в её убийстве задержали её экс-супруга Сергея. У убитой остались двое детей.