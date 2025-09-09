Задушивший бывшую супругу житель Ростова отверг версию об убийстве из ревности

Житель Ростова-на-Дону, обвиняемый в убийстве бывшей супруги, опроверг версию следствия о том, что преступление было совершено на почве ревности. Об этом сообщает Don Mash.

Подозреваемый раскаялся в содеянном. Но при этом в разговоре с журналистами он отрицает, что убил жертву из-за ревности или в результате скандала.

Сергей Редько опровергает версию о том, что убил свою бывшую жену на почве ревности. Видео © Telegram / Don Mash