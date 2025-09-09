Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 23:50

Задушивший бывшую супругу житель Ростова отверг версию об убийстве из ревности

Задержанный по подозрению в убийстве бывшей супруги мужчина. Обложка © СУ СК РФ по Ростовской области

Задержанный по подозрению в убийстве бывшей супруги мужчина. Обложка © СУ СК РФ по Ростовской области

Житель Ростова-на-Дону, обвиняемый в убийстве бывшей супруги, опроверг версию следствия о том, что преступление было совершено на почве ревности. Об этом сообщает Don Mash.

Подозреваемый раскаялся в содеянном. Но при этом в разговоре с журналистами он отрицает, что убил жертву из-за ревности или в результате скандала.

Сергей Редько опровергает версию о том, что убил свою бывшую жену на почве ревности. Видео © Telegram / Don Mash

Сергей Редько, задержанный по подозрению в убийстве, первоначально полностью отрицал свою причастность к исчезновению женщины, однако впоследствии во всём признался. Предположительно, он задушил спящую жертву, а затем избавился от тела. Ленинский суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу на два месяца.

Вёл резать: Камеры сняли последние минуты школьницы, убитой парнем из онлайн-игры
Вёл резать: Камеры сняли последние минуты школьницы, убитой парнем из онлайн-игры

Напомним, об исчезновении Алёны Редько после встречи с бывшим мужем стало известно 25 августа. Позже её тело нашли в лесу на левом берегу Дона, а по подозрению в её убийстве задержали её экс-супруга Сергея. У убитой остались двое детей.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar