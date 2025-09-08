Убийцей матери двоих детей в Ростовской области оказался бывший муж
Алёне Редько. Обложка © VK / Алёна Редко
В Ростове-на-Дону следователи предъявили обвинение мужчине в убийстве бывшей жены. Тело женщины было обнаружено в лесополосе на левом берегу Дона. О её пропаже стало известно 25 августа. Алёна Редько была матерью двоих детей.
В Ростовской области нашли убийцу матери двоих детей, им оказался бывший муж. Видео © Telegram / Ростовский Следком
«Благодаря грамотно выстроенной тактике расследования, фигурант, изначально отрицавший свою причастность к совершённому преступлению, в настоящее время признал вину и изложил обстоятельства убийства», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл в августе 2025 года: бывшая супруга Сергея исчезла, и в следственные органы поступило сообщение о её пропаже. Расследование показало, что обвиняемый, воспользовавшись моментом, когда Алёна уснула в его автомобиле, задушил её проводом, а затем перенёс тело в лесополосу и уничтожил личные вещи, способные его скомпрометировать.
Следствие совместно с сотрудниками уголовного розыска собрали доказательства, указывающие на причастность бывшего мужа. В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а в суд направлено ходатайство об аресте. Продолжается сбор доказательств и проведение судебных экспертиз.
Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону велись поиски 39-летней Алёны Редько, пропавшей после встречи с бывшим мужем 25 августа в Аксае. С тех пор её телефон был выключен, а местонахождение оставалось неизвестным. Пара рассталась три года назад, но продолжала совместно заботиться о детях. За несколько дней до исчезновения Сергей, бывший супруг, говорил, что постарается смириться с новым партнёром Алёны. В день пропажи женщина встретилась с ним и отправилась в Ростов, после чего связь с ней прекратилась.