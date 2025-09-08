Убийцей матери двоих детей в Ростовской области оказался бывший муж

В Ростове-на-Дону следователи предъявили обвинение мужчине в убийстве бывшей жены. Тело женщины было обнаружено в лесополосе на левом берегу Дона. О её пропаже стало известно 25 августа. Алёна Редько была матерью двоих детей.

В Ростовской области нашли убийцу матери двоих детей, им оказался бывший муж. Видео © Telegram / Ростовский Следком

«Благодаря грамотно выстроенной тактике расследования, фигурант, изначально отрицавший свою причастность к совершённому преступлению, в настоящее время признал вину и изложил обстоятельства убийства», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в августе 2025 года: бывшая супруга Сергея исчезла, и в следственные органы поступило сообщение о её пропаже. Расследование показало, что обвиняемый, воспользовавшись моментом, когда Алёна уснула в его автомобиле, задушил её проводом, а затем перенёс тело в лесополосу и уничтожил личные вещи, способные его скомпрометировать.

Следствие совместно с сотрудниками уголовного розыска собрали доказательства, указывающие на причастность бывшего мужа. В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а в суд направлено ходатайство об аресте. Продолжается сбор доказательств и проведение судебных экспертиз.