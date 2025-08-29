В Ростове мать двоих детей бесследно исчезла после того, как села в машину к экс-супругу

Четвёртый день в Ростове-на-Дону продолжаются поиски 39-летней Алёны Редько. Женщина пропала после встречи с бывшим мужем 25 августа в Аксае. С того дня её телефон выключен, и местонахождение Алёны неизвестно. Об этом сообщает Don Mash.

Пара распалась три года назад, но договорились вместе заботиться о детях. За четыре дня до пропажи Сергей говорил, что постарается смириться с новым парнем Алёны. Вечером 25 августа женщина встретилась с Сергеем в Аксае и поехала в Ростов. Мужчина утверждает, что высадил её на углу Ульяновской и Семашко. После этого телефон женщины перестал отвечать, и о её местонахождении ничего неизвестно.

Супруги воспитывают двоих детей в возрасте 13 и 17 лет. Близкие отмечают, что Сергей нередко проявлял ревность, особенно когда у Алёны появился молодой человек. При попытке связаться с Сергеем он заявил, что находится в полиции и не может говорить.