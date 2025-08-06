На Урале мужчина похитил немую девочку и всю ночь держал её в подъезде

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за похищение 14-летней немой девочки, которую он вытащил из машины её родителей и всю ночь держал в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

«В Октябрьском районном суде г. Екатеринбурга начнётся рассмотрение по существу уголовного дела в отношении екатеринбуржца Олега Куклина. Ему предъявлено обвинение по п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» — прим. Life.ru) и по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности» — прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошёл 14 февраля, когда отец девочки вышел из машины, чтобы купить цветы. В этот момент к автомобилю подошёл нетрезвый мужчина — Куклин, который вытащил подростка и отвёл её к себе домой. Как позже выяснилось, он испытывал к девочке нездоровую симпатию и уже видел её ранее в этом районе.

Однако в квартире находилась его жена, которая отказалась пускать школьницу внутрь. В результате девочка осталась в подъезде. Ночь она провела, катаясь на лифте. На следующий день ей удалось выйти в аптеку и обратиться за помощью.