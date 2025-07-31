В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей семилетней девочки
Пропавшую в Екатеринбурге семилетнюю девочку нашли живой
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В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка. Накануне она ушла гулять из дома в Чкаловском районе и не вернулась.
Ребёнок был одет в спортивный костюм горчичного цвета, серебристую кепку и розовые кроссовки.
Как сообщили в поисковом отряде «Прорыв», поиски завершились успешно — девочку нашли живой. Обстоятельства её пропаши не уточняются.
Ранее в США девочку, похищенную собственной матерью, нашли спустя три года живой. Лицо ребёнка заметили в окне одного из домов. После спецслужбы подготовили спецоперацию и провели штурм. Женщина была задержана.