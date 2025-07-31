В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей семилетней девочки

В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка. Накануне она ушла гулять из дома в Чкаловском районе и не вернулась.

Ребёнок был одет в спортивный костюм горчичного цвета, серебристую кепку и розовые кроссовки.

Как сообщили в поисковом отряде «Прорыв», поиски завершились успешно — девочку нашли живой. Обстоятельства её пропаши не уточняются.