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Регион
31 июля, 09:22

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей семилетней девочки

Пропавшую в Екатеринбурге семилетнюю девочку нашли живой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка. Накануне она ушла гулять из дома в Чкаловском районе и не вернулась.

Ребёнок был одет в спортивный костюм горчичного цвета, серебристую кепку и розовые кроссовки.

Как сообщили в поисковом отряде «Прорыв», поиски завершились успешно — девочку нашли живой. Обстоятельства её пропаши не уточняются.

Два дня не ел: В Туве нашли живым пропавшего трёхлетнего мальчика
Два дня не ел: В Туве нашли живым пропавшего трёхлетнего мальчика

Ранее в США девочку, похищенную собственной матерью, нашли спустя три года живой. Лицо ребёнка заметили в окне одного из домов. После спецслужбы подготовили спецоперацию и провели штурм. Женщина была задержана.

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Никита Никонов
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