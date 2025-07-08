Два дня не ел: В Туве нашли живым пропавшего трёхлетнего мальчика

В Туве благополучно завершились поиски трёхлетнего мальчика, пропавшего около двух суток назад. Ребёнок исчез 6 июля с территории чабанской стоянки, расположенной вблизи села Элдиг-Хем. По информации республиканского МЧС, он вышел из дома вместе со старшей сестрой, но когда та отлучилась, чтобы привязать лошадь, мальчик пропал из виду. Сначала семья пыталась найти его самостоятельно, но в итоге обратилась за помощью в полицию.

В масштабной поисковой операции участвовали более 220 человек, включая сотрудников полиции, волонтёров из Тувы и соседней Хакасии. Поиски велись непрерывно, местность прочёсывали с использованием квадрокоптеров, также к операции подключился кинолог со служебной собакой. В итоге ребёнок был найден живым, его обнаружили примерно в двух километрах от места пропажи. Он провёл около двух суток без еды.

Глава региона, Владислав Ховалыг, сообщил, что мальчика вместе с матерью отправят в Кызыл для прохождения необходимого лечения. Он также заверил семью в оказании всесторонней поддержки и пообещал подарить ребёнку смарт-часы, чтобы в будущем всегда оставаться на связи.