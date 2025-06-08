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8 июня, 13:35

Общительный и любознательный: Пропавший на Кубани 5-летний мальчик найден мёртвым

Пропавший в Горячем Ключе 5-летний мальчик найден мёртвым

Обложка © Telegram / Горячий Ключ_Официальный

Обложка © Telegram / Горячий Ключ_Официальный

В городе Горячий Ключ Краснодарского края нашли мёртвым пятилетнего мальчика, который пропал 7 июня, рассказали в городской администрации. Обстоятельства гибели ребёнка не разглашаются. Предположительно, смерть ребёнка не связана с насильственными действиями.

«Мальчик найден, погиб. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — сказано в тексте.

Ребёнок потерялся 7 июня, последний раз его видели в СНТ «Усадьба». По данным местных СМИ, в семье не было конфликтов, которые могли заставить ребёнка уйти из дома. Также известно, что малыш не умел говорить, но был любознательным и мог пойти на контакт с любым из незнакомцев.

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Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло смертельное ЧП на воде — девушка каталась ночью на сапборде. В это время по реке проходил катер, и водитель судна просто не заметил в темноте надувную доску. Столкновение оказалось роковым — пострадавшая погибла на месте.

Татьяна Миссуми
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