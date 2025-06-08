Общительный и любознательный: Пропавший на Кубани 5-летний мальчик найден мёртвым
Пропавший в Горячем Ключе 5-летний мальчик найден мёртвым
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В городе Горячий Ключ Краснодарского края нашли мёртвым пятилетнего мальчика, который пропал 7 июня, рассказали в городской администрации. Обстоятельства гибели ребёнка не разглашаются. Предположительно, смерть ребёнка не связана с насильственными действиями.
«Мальчик найден, погиб. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — сказано в тексте.
Ребёнок потерялся 7 июня, последний раз его видели в СНТ «Усадьба». По данным местных СМИ, в семье не было конфликтов, которые могли заставить ребёнка уйти из дома. Также известно, что малыш не умел говорить, но был любознательным и мог пойти на контакт с любым из незнакомцев.
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