Россиянин за три дня убил двух человек и пустился в бега, его отловили в Грозном

В Грозном оперативно задержан 37-летний житель Назрани, подозреваемый в совершении двух умышленных убийств за три дня. Об этом сообщили в совместной пресс-службе МВД и УФСБ России по Республике Ингушетия.

Видео © Telegram / 06.mvd

Поводом для задержания послужили два эпизода особо тяжких преступлений, совершённых в Назрани 16 и 18 сентября. Неизвестный тогда нанёс смертельные ножевые ранения двум местным жителям и пустился в бега. Оказалось, что скрыться он решил в соседнем регионе.

«Межведомственное взаимодействие МВД и УФСБ по Республике Ингушетия с коллегами из Чеченской Республики позволило в кратчайшие сроки выявить, отработать и задержать подозреваемого на территории Грозного», — сообщили в полиции.

По данным фактам СУ СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».