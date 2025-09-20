Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 10:58

Россиянин за три дня убил двух человек и пустился в бега, его отловили в Грозном

Подозреваемого в двойном убийстве в Ингушетии задержали в Грозном

Обложка © МВД и УФСБ России по Республике Ингушетия.

Обложка © МВД и УФСБ России по Республике Ингушетия.

В Грозном оперативно задержан 37-летний житель Назрани, подозреваемый в совершении двух умышленных убийств за три дня. Об этом сообщили в совместной пресс-службе МВД и УФСБ России по Республике Ингушетия.

Видео © Telegram / 06.mvd

Поводом для задержания послужили два эпизода особо тяжких преступлений, совершённых в Назрани 16 и 18 сентября. Неизвестный тогда нанёс смертельные ножевые ранения двум местным жителям и пустился в бега. Оказалось, что скрыться он решил в соседнем регионе.

«Межведомственное взаимодействие МВД и УФСБ по Республике Ингушетия с коллегами из Чеченской Республики позволило в кратчайшие сроки выявить, отработать и задержать подозреваемого на территории Грозного», — сообщили в полиции.

По данным фактам СУ СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Москвич нанёс инвалиду 170 ударов топором и ножом из-за спора о футболе
Москвич нанёс инвалиду 170 ударов топором и ножом из-за спора о футболе

Ранее во Владивостоке прокуратура начала проверку действий полиции после гибели 29-летней женщины. Пара на момент происшествия жила отдельно друг от друга. Как выяснила прокуратура, женщина уже не в первый раз писала заявления в полицию на мужа, но каждый раз её жалобы игнорировались.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar