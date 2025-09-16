Москвич нанёс инвалиду 170 ударов топором и ножом из-за спора о футболе

В Москве мужчина жестоко убил знакомого, который не мог себя защитить из-за инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба столичного СКР в официальном Telegram-канале.

Трагедия произошла 11 сентября в квартире на Малой Черкизовской улице. Пьяный преступник во время ссоры напал на своего друга-инвалида. Он использовал топор, нож и другие предметы, нанеся своей жертве более 170 ударов. Несчастный умер от полученных ранений на месте.

«Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, а также назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщили представители ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью человека, находившегося в беспомощном состоянии. Подозреваемый уже задержан.

По данным Telegram-канала Mash на спорте, причиной агрессии стал спор о футболе.