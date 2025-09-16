Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 00:47

Суд арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве экс-нардепа Кивы

Илья Кива. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ilya_kiva

Илья Кива. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ilya_kiva

Суд в Подмосковье арестовал 44-летнего бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщил источник, знакомый с материалами дела.

«Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела об убийстве Кивы»,цитирует РИА «Новости» комментарий осведомителя.

Предатель и 30 млн: Раскрыта новая версия кровавого убийства украинского политика Ильи Кивы
Предатель и 30 млн: Раскрыта новая версия кровавого убийства украинского политика Ильи Кивы

Напомним, Амирханян попал в список подозреваемых в убийстве Кивы. Сообщалось, что он задолжал экс-нардепу 30 миллионов рублей и не намеревался их возвращать. Это, по версии следствия, стало мотивом для расправы. На момент обнаружения улик бизнесмен находился под стражей по обвинению в даче взятки.

Вечером 6 декабря 2023 года в парке подмосковного отеля нашли тело Ильи Кивы с двумя огнестрельными ранениями. Экс-депутат Рады Олег Царёв, сам переживший покушение, отметил, что на Киву давно шла охота. Он считает, что убийство было личной местью главы киевского режима Владимира Зеленского.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Илья Кива
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar