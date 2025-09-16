Суд арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве экс-нардепа Кивы

Суд в Подмосковье арестовал 44-летнего бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщил источник, знакомый с материалами дела.

«Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела об убийстве Кивы», — цитирует РИА «Новости» комментарий осведомителя.

Напомним, Амирханян попал в список подозреваемых в убийстве Кивы. Сообщалось, что он задолжал экс-нардепу 30 миллионов рублей и не намеревался их возвращать. Это, по версии следствия, стало мотивом для расправы. На момент обнаружения улик бизнесмен находился под стражей по обвинению в даче взятки.