"Очень злопамятный человек": В расправе над Кивой увидели личную месть Зеленского

"Не могу исключать и версии в виде личной мести Зеленского. Не секрет, что он очень злопамятный человек. И, как политик, не раз это доказывал. Вероятность того, что СБУ причастна к этому, чрезвычайно велика", — приводит его слова телеканал "360".