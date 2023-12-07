"Очень злопамятный человек": В расправе над Кивой увидели личную месть Зеленского
Политолог Мезюхо: Убийство Ильи Кивы могло быть личной местью Зеленского
Убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, за которым, предположительно, стоят украинские спецслужбы, могло стать личной местью Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.
"Не могу исключать и версии в виде личной мести Зеленского. Не секрет, что он очень злопамятный человек. И, как политик, не раз это доказывал. Вероятность того, что СБУ причастна к этому, чрезвычайно велика", — приводит его слова телеканал "360".
По мнению эксперта, это политическое убийство, с помощью которого организаторы хотели запугать всех украинских политиков, высказывающихся в поддержку России и спецоперации.
Напомним, накануне тело украинского политика Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями было обнаружено в парке отеля в подмосковной деревне Супонево. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По данным издания "Общественные новости", экс-депутат Рады был "ликвидирован в рамках спецоперации" СБУ. При этом его бывший коллега по Раде Олег Царёв, который недавно и сам чудом остался жив после покушения, заявил, что за Кивой охотились уже достаточно давно.
ТАСС / Ирина Яковлева