Предатель и 30 млн: Раскрыта новая версия кровавого убийства украинского политика Ильи Кивы
Mash: Друг мог сдать СБУ экс-депутата Рады Илью Киву, чтобы не возвращать 30 млн
Илья Кива. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ilya_kiva
Убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы может быть связано с долгом в размере 30 миллионов рублей. Подозреваемым в причастности к расправе стал друг политика Араик Амирханян, долгое время живший в Киеве. Мужчина просто не захотел возвращать деньги, сообщает Telegram-канал Mash.
По сведениям журналистов, чтобы оставить сумму при себе, Амирханян решил передать информацию о местонахождении Кивы и его распорядке дня. Сведения предатель отправил сотрудникам СБУ, которые, в свою очередь, организовали заказное убийство неугодного политика.
В настоящее время 44-летний Амирханян находится под арестом в Подмосковье по обвинению во взяточничестве. В 2023 году он был арестован в Москве по делу о «растрате», однако до суда дело не дошло. Амирханян покинул Украину после скандала, связанного с хищением 500 миллионов гривен (1,3 миллиарда рублей) в дорожном бизнесе. Сегодня Дмитровский суд принял решение о продлении срока его ареста.
Вечером 6 декабря 2023 года в парке подмосковного отеля обнаружили тело Ильи Кивы с двумя огнестрельными ранениями. Тогдашний глава СБУ Василий Малюк спустя месяцы косвенно указал на причастность ведомства к расправе. Экс-депутат Рады Олег Царёв, сам переживший покушение, отметил, что на Киву давно велась охота. Он считает, что убийство было личной местью Владимира Зеленского. А 9 июня 2025 года стало известно, что 44-летнего Араика Амирханяна задержали по подозрению в причастности к расправе.