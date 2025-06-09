Предатель и 30 млн: Раскрыта новая версия кровавого убийства украинского политика Ильи Кивы

Убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы может быть связано с долгом в размере 30 миллионов рублей. Подозреваемым в причастности к расправе стал друг политика Араик Амирханян, долгое время живший в Киеве. Мужчина просто не захотел возвращать деньги, сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям журналистов, чтобы оставить сумму при себе, Амирханян решил передать информацию о местонахождении Кивы и его распорядке дня. Сведения предатель отправил сотрудникам СБУ, которые, в свою очередь, организовали заказное убийство неугодного политика.

В настоящее время 44-летний Амирханян находится под арестом в Подмосковье по обвинению во взяточничестве. В 2023 году он был арестован в Москве по делу о «растрате», однако до суда дело не дошло. Амирханян покинул Украину после скандала, связанного с хищением 500 миллионов гривен (1,3 миллиарда рублей) в дорожном бизнесе. Сегодня Дмитровский суд принял решение о продлении срока его ареста.