В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-депутата Рады Кивы
SHOT: В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству Ильи Кивы
Илья Кива. Обложка © ТАСС / Zuma
В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, правоохранители вышли на след 44-летнего гражданина Армении Араика Амирханяна. Предварительно, именно он передал Службе безопасности Украины данные о местонахождении Кивы в 2023 году. Бывший нардеп тогда проживал в отеле «Величъ Country Club» в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района. Там его убили двумя выстрелами в голову. До этого политик уехал с Украины и собирался просить политическое убежище в России.
Предполагается, что Амирханян сумел завоевать доверие Кивы. В начале 2000-х он занимался бизнесом на Украине и был одним из ведущих подрядчиков «Укравтодора». Однако в октябре 2020 года СБУ объявила его в розыск, а через год Владимир Зеленский лишил его гражданства страны, сославшись на наличие армянского паспорта.
На данный момент Амирханян находится под следствием по делу о даче взятки и содержится в СИЗО.
Илья Кива был убит в возрасте 46 лет. С 2019 по 2022 год он был депутатом Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». До этого возглавлял Социалистическую партию. Родился Кива в 1977 году в Полтаве.
Напомним, вечером 6 декабря 2023 года в парке подмосковного отеля обнаружили тело Ильи Кивы с двумя огнестрельными ранениями. Тогдашний СБУ Василий Малюк спустя месяцы косвенно указал на причастность ведомства к инциденту, но не подтвердил это прямо. Экс-депутат Рады Олег Царёв, сам переживший покушение, отметил, что на Киву давно велась охота. Не исключено, что убийство было личной местью Владимира Зеленского.