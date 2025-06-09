В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-депутата Рады Кивы

В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, правоохранители вышли на след 44-летнего гражданина Армении Араика Амирханяна. Предварительно, именно он передал Службе безопасности Украины данные о местонахождении Кивы в 2023 году. Бывший нардеп тогда проживал в отеле «Величъ Country Club» в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района. Там его убили двумя выстрелами в голову. До этого политик уехал с Украины и собирался просить политическое убежище в России.

Предполагается, что Амирханян сумел завоевать доверие Кивы. В начале 2000-х он занимался бизнесом на Украине и был одним из ведущих подрядчиков «Укравтодора». Однако в октябре 2020 года СБУ объявила его в розыск, а через год Владимир Зеленский лишил его гражданства страны, сославшись на наличие армянского паспорта.

На данный момент Амирханян находится под следствием по делу о даче взятки и содержится в СИЗО.