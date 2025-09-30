«Умоляли и обнимали меня»: Группа парней месяцами насиловала 12-летнюю девочку и избежала наказания

В Австрии суд вынес оправдательный приговор десяти молодым людям, обвинявшимся в многомесячном групповом изнасиловании двенадцатилетней девочки. Информация о резонансном судебном решении была опубликована немецким изданием Bild.

По данным следствия, группа молодых людей в возрасте от 16 до 21 года в течение нескольких месяцев систематически подвергала школьницу сексуальному насилию в различных местах — детских комнатах, квартирах и на парковках. Наиболее тяжким инцидентом стало происшествие в отеле, где подростки сняли номер и всю ночь издевались над пострадавшей.

«Когда я говорила «нет», они умоляли или обнимали меня, пока я не говорила «да», — рассказала школьница.

При этом полиция не обнаружила признаков физического запугивания. Суд счёл показания ребёнка недостаточным доказательством для обвинительного приговора, что вызвало шок у адвоката потерпевшей.

