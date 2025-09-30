«Умоляли и обнимали меня»: Группа парней месяцами насиловала 12-летнюю девочку и избежала наказания
Bild: В Австрии оправдали 10 человек за изнасилование 12-летней девочки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat
В Австрии суд вынес оправдательный приговор десяти молодым людям, обвинявшимся в многомесячном групповом изнасиловании двенадцатилетней девочки. Информация о резонансном судебном решении была опубликована немецким изданием Bild.
По данным следствия, группа молодых людей в возрасте от 16 до 21 года в течение нескольких месяцев систематически подвергала школьницу сексуальному насилию в различных местах — детских комнатах, квартирах и на парковках. Наиболее тяжким инцидентом стало происшествие в отеле, где подростки сняли номер и всю ночь издевались над пострадавшей.
«Когда я говорила «нет», они умоляли или обнимали меня, пока я не говорила «да», — рассказала школьница.
При этом полиция не обнаружила признаков физического запугивания. Суд счёл показания ребёнка недостаточным доказательством для обвинительного приговора, что вызвало шок у адвоката потерпевшей.
Ранее в Санкт-Петербурге на Богатырском проспекте 30 августа произошло нападение на массажистку во время рабочего сеанса. 21-летняя девушка из Иркутска была изнасилована клиентом, с которым ранее общалась через мессенджер. После инцидента потерпевшая была госпитализирована, где медики зафиксировали признаки насильственных действий, и впоследствии выписана из медицинского учреждения.
