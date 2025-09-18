Прилюдно изнасиловали: Горбачёва поделилась дикой историей о первом осмотре у гинеколога

Актриса Ирина Горбачёва столкнулась с шокирующим случаем нарушения медицинской этики во время гинекологического осмотра в подростковом возрасте. Своей историей она поделилась в эфире шоу комика и телеведущего Азамата Мусагалиева «Я себя знаю!».

Звезда сериала «Чики» и сказки «Бременские музыканты» рассказала, что в возрасте 15 лет подверглась унизительной процедуре, когда во время осмотра в кабинет без её разрешения вошли студенты-медики. Врач позволила им попрактиковаться на пациентке, что привело к длительному и подробному демонстративному обследованию.

«Просто встали вокруг все эти подростки лет по 20, начали смотреть, как происходит обследование меня. Причём оно шло долго и подробно. То есть на мне показывали, как надо проводить осмотр, засовывать туда все эти предметы. В конце врач меня проверяла ректально. Она сказала этим ребятам: кто-нибудь хочет? И один парень сказал: «Да». Я не то что стыд испытала, было ощущение, что меня прилюдно врачи изнасиловали», — рассказала Горбачёва.