Прилюдно изнасиловали: Горбачёва поделилась дикой историей о первом осмотре у гинеколога
Ирина Горбачёва рассказала, что её первый визит к гинекологу показали студентам
Ирина Горбачёва. Обложка © Telegram / Ирина Горбачёва
Актриса Ирина Горбачёва столкнулась с шокирующим случаем нарушения медицинской этики во время гинекологического осмотра в подростковом возрасте. Своей историей она поделилась в эфире шоу комика и телеведущего Азамата Мусагалиева «Я себя знаю!».
Звезда сериала «Чики» и сказки «Бременские музыканты» рассказала, что в возрасте 15 лет подверглась унизительной процедуре, когда во время осмотра в кабинет без её разрешения вошли студенты-медики. Врач позволила им попрактиковаться на пациентке, что привело к длительному и подробному демонстративному обследованию.
«Просто встали вокруг все эти подростки лет по 20, начали смотреть, как происходит обследование меня. Причём оно шло долго и подробно. То есть на мне показывали, как надо проводить осмотр, засовывать туда все эти предметы. В конце врач меня проверяла ректально. Она сказала этим ребятам: кто-нибудь хочет? И один парень сказал: «Да». Я не то что стыд испытала, было ощущение, что меня прилюдно врачи изнасиловали», — рассказала Горбачёва.
Ранее известная блогер Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) рассказала аудитории, что её бывший парень — некогда самый популярный ютубер Рунета Ивангай (Иван Рудской) — принуждал её к интимной близости, когда они вместе были в Японии. История усугубляется тем, что Рудскому в тот момент уже было 18 лет, а вот Марьяне исполнилось только 14. При этом, по словам девушки, парень оправдывал свои действия японским законодательством, в котором на тот момент возраст согласия начинался с 13 лет.