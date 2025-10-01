Убивал абитуриенток и был у всех на виду: «политеховского маньяка» осудили благодаря ДНК

В Барнауле вынесли приговор бывшему главе Калманского района Виталию Манишину, которого СМИ называют «политеховским маньяком». Он получил 25 лет лишения свободы за убийства и изнасилования одиннадцати девушек.

Первые семь лет Манишин проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. В СИЗО он пробыл 2,5 года, это зачтут по схеме «день за день».

Личность преступника удалось установить только в 2023 году, спустя десятилетия после серии преступлений, совершённых в конце 80-х – начале 2000-х годов. По данным SHOT, Манишин, будучи ветеринаром и директором совхоза, а затем главой района, пользовался доверием жителей и прикрывался служебным положением.

Среди его жертв были абитуриентки АлтГТУ, которых он выманивал под предлогом помощи с поступлением. Из-за этого прозвище «политеховский маньяк» прочно закрепилось за ним в народе.

Расследование преступлений Манишина возобновили благодаря современным технологиям. Следователи заново изучили архивные дела и провели дополнительные генетические экспертизы. Именно ДНК-экспертиза помогла установить личность преступника спустя десятилетия.

В 2023 году совпадение биоматериалов подтвердило его причастность к серии убийств и изнасилований. По данным СМИ, в деле фигурировали сотни свидетелей, но только новые методы криминалистики позволили связать разрозненные эпизоды в единую цепочку.

Дело Манишина называют одним из самых громких раскрытых серийных преступлений последних лет в Алтайском крае.