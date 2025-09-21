Не из-за тяги к ужасному: Психологи объяснили любовь женщин к документалкам о маньяках

Основная аудитория документалок о маньяках состоит из женщин, утверждают психологи. По словам специалистов, девушки предпочитают смотреть подобные фильмы вовсе не из-за тяги к ужасному, а с целью преодоления собственных страхов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Специалисты поясняют, что высокий уровень тревоги характерен именно для девушек. Женская психика обладает повышенной склонностью активизировать защитные механизмы типа реакции «бей или беги», возникающей в моменты опасности. Помимо этого, женщины часто склонны драматизировать события и фантазировать сильнее, чем мужчины. Именно поэтому просмотр фильмов о преступлениях становится своеобразной тренировкой для их нервной системы.

Кроме того, специалисты отмечают ещё одну важную причину популярности криминальных сериалов среди девушек. Просмотр документальных лент позволяет создать сильный контраст между ужасающими сюжетами и повседневной рутиной зрительниц. Психотерапевт Вера Калантар утверждает, что после просмотра жестоких сюжетов повседневные заботы кажутся незначительными и менее напряжёнными.