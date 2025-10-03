«Кто-то очень близкий»: Ким Кардашьян рассказала, что на неё заказали убийство

Поклонники Ким Кардашьян были потрясены, когда в трейлере нового, седьмого сезона «Семьи Кардашьян» она раскрыла шокирующую правду. Знаменитость призналась, что находилась под угрозой смертельной опасности, поскольку против неё готовился заговор с целью убийства, пишет EOnline.

44-летняя телеведущая не раскрыла имя заказчика, но намекнула, что это был человек из её ближайшего окружения. О готовящемся преступлении Ким узнала от частных детективов, которых наняла для расследования другого дела. В ходе работы детективы случайно обнаружили информацию об угрозе и сообщили об этом звезде. После этого Ким обратилась в полицию, и заговор был сорван.

«Я получила звонок от следователей. Кто-то очень близкий мне заказал моё убийство», — призналась Кардашьян.

Рассказывая о пережитом страхе, Ким не смогла сдержать эмоций, несмотря на то, что опасность миновала.

Ранее рэпер Канье Уэст выразил сожаление о том, что имеет общих детей с Ким Кардашьян. Музыкант также пожаловался, что сейчас у него нет права голоса в вопросе воспитания сыновей и дочерей. Кроме того, он не может видеться с отпрысками, как нормальный отец.