Суд в Париже вынес приговоры участникам ограбления Ким Кардашьян

Десять человек, причастных к нашумевшему ограблению американской звезды Ким Кардашьян в 2016 году, получили свои приговоры. Заседание суда присяжных завершилось вынесением решений, которые многие сочли достаточно мягкими, сообщает телеканал BFMTV.

Главным фигурантом дела стал 69-летний Аомар Аит Кедаш, признанный организатором преступления. Хотя он отрицал свою руководящую роль, суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, пять из которых были условными. Кроме того, ему предписано выплатить штраф в размере пяти тысяч евро. Однако за решётку он не отправится — наказание включили в его предыдущий пятилетний срок.

Ещё трое участников получили по семь лет тюрьмы (пять из них условно), а сын Кедаша был приговорён к пяти годам (четыре — условно). Двоих подсудимых оправдали за недостатком доказательств, а троим назначили условные сроки до четырёх лет. Судья Давид де Па объяснил мягкость приговоров состоянием здоровья некоторых обвиняемых.