«Не хотел детей»: Канье Уэст сделал шокирующие признания о Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст выразил сожаление о том, что имеет общих детей с моделью Ким Кардашьян. О своём бывшем браке со знаменитостью музыкант высказался в интервью Dj Akademiks.

«Это была моя вина. Я не хотел иметь детей от этой белой женщины после первых двух месяцев жизни с ней, это не было божьим планом», — поделился исполнитель.

Ким с детьми от Канье. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Также Уэст неоднократно назвал Кардашьян белой женщиной, а её родных — белой семьёй, которая контролирует жизнь влиятельных темнокожих детей. Музыкант вновь пожаловался, что сейчас у него нет права голоса в вопросе воспитания сыновей и дочерей. Кроме того, он не может видеться с отпрысками, как нормальный отец.

Напомним, что Ким Кардашьян воспитывает от Канье Уэста четверых детей: 11-летнюю Норт, 9-летнего Сейнта, 7-летнюю Чикаго и 5-летнего Псалма. Конфликт между бывшими супругами разгорелся после того, как Уэст выпустил трек, в записи которого приняли участие его дочь Норт, заключённый рэпер P. Diddy и его сын. Кардашьян пришла в ужас, узнав, что теперь имя её дочери фигурирует в скандале вокруг опального музыканта, которого обвиняют в жутких преступлениях. Знаменитость попыталась через суд исключить дочь из песни. Уэст вышел из себя и в личном блоге раскритиковал бывшую жену.