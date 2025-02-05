«Пережила насилие?» Психолог объяснила провокационную выходку жены Канье Уэста

Появление на публике в откровенных нарядах для многих звёзд давно стало обыденным явлением и чаще всего является инструментом пиара, рассказала психолог Полина Романова. Однако оголение Бьянки Цензори на церемонии «Грэмми-2025» может быть связано с травмами прошлых лет, не исключила собеседница URA.ru.

«Теоретически это может быть всё, что угодно: от преодоления нарциссической травмы, когда в прошлом человек не получал достаточно внимания и признания, а сейчас у него внутренняя потребность борьбы со стыдом и восполнения этого недостатка, до пережитого насилия», — отметила эксперт.

Также психолог подчеркнула, что выходка супруги Каньэ Уэста может быть протестом против принятых в обществе норм. Тем не менее, по словам Романовой, манера Цензори одеваться по-особенному не является основанием для обращения к специалисту.