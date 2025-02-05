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Регион
5 февраля, 14:20

«Пережила насилие?» Психолог объяснила провокационную выходку жены Канье Уэста

Психолог Романова: Цензори могла оголиться на публике из-за пережитого насилия

Появление на публике в откровенных нарядах для многих звёзд давно стало обыденным явлением и чаще всего является инструментом пиара, рассказала психолог Полина Романова. Однако оголение Бьянки Цензори на церемонии «Грэмми-2025» может быть связано с травмами прошлых лет, не исключила собеседница URA.ru.

«Теоретически это может быть всё, что угодно: от преодоления нарциссической травмы, когда в прошлом человек не получал достаточно внимания и признания, а сейчас у него внутренняя потребность борьбы со стыдом и восполнения этого недостатка, до пережитого насилия», — отметила эксперт.

Также психолог подчеркнула, что выходка супруги Каньэ Уэста может быть протестом против принятых в обществе норм. Тем не менее, по словам Романовой, манера Цензори одеваться по-особенному не является основанием для обращения к специалисту.

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Напомним, Бьянка Цензори вышла в платье без цензуры и была изгнана с церемонии «Грэмми». Жена Каньэ Уэста появилась на мероприятии в полностью прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья, чем вызвала возмущение у организаторов.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ALLISON DINNER

Борис Эльфанд
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