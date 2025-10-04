Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 19:53

Подозреваемая в убийстве матери и брата в Якутии находилась на домашнем обучении

360.ru: Подозреваемая в убийстве родных в Якутии получала образование дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fukume

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fukume

В деле об убийстве женщины и её сына в Якутске появились новые подробности. 16-летняя девушка, подозреваемая в совершении преступления, часто обижала младшего брата. Об этом сообщил телеканал 360.ru со ссылкой на информированный источник.

«Рассказывал, что сестра ненавидит его, бьёт, кричит, не любит его», — заявил источник.

Школьник также жаловался на жестокое обращение со стороны сестры. Известно, что подозреваемая находилась на домашнем обучении.

Напомним, в Якутске были обнаружены тела женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту двойного убийства. Оперативно-следственная группа работает на месте происшествия, собирая улики и устанавливая свидетелей. Дело находится под пристальным вниманием общественности и надзорных органов.

Косолапый «дружинник» помог полиции поймать угонщиков авто в Якутии
Косолапый «дружинник» помог полиции поймать угонщиков авто в Якутии

Ранее россиянка погибла на курорте в Болгарии из-за мощного наводнения. Она стала четвёртой жертвой масштабного наводнения на черноморском побережье. Тело 58-летней женщины было обнаружено в апартаментах курортного комплекса Елените после схода воды. По факту гибели людей местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar