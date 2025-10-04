Четвёртая жертва: Россиянка погибла на курорте в Болгарии из-за мощного наводнения

Россиянка стала четвёртой жертвой масштабного наводнения на черноморском побережье Болгарии. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на данные спасательных служб.

Наводнение на Черноморском побережье Болгарии. Видео © Х / Vencolini

Тело 58-летней женщины было обнаружено в апартаментах курортного комплекса Елените после схода воды. По факту гибели людей местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств происшествия.

Консульский отдел посольства России в Болгарии подтвердил готовность оказать необходимую помощь родственникам погибшей. Дипломаты также помогают российским гражданам восстановить документы, утерянные во время стихийного бедствия, получив уже два соответствующих обращения. На побережье продолжается расчистка завалов силами спасателей и добровольцев.

Восстановительные работы уже начались на нескольких курортах черноморского побережья Болгарии, включая Солнечный Берег, Несебр, Бургас и Царево. Предварительные подсчеты показывают, что общий ущерб от стихийного бедствия превысил 25 миллионов евро. В наиболее пострадавших районах Бургасской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Ранее мощный ливень привёл к масштабным подтоплениям в Одессе. В результате пострадали сотни частных и многоквартирных домов, а также объекты городской инфраструктуры. Число погибших от наводнения выросло до десяти, среди них есть ребёнок.