Многодетная семья утонула прямо в своём доме во время наводнения в Одессе

В Одессе уже вторые сутки идут мощные ливни, которые привели к настоящему наводнению в южных районах города. Девять горожан, среди них — ребёнок, стали жертвами затопления. Также в числе погибших оказалась семья из пяти человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Одесской области Марина Аверина.

Видео © Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Одесской области

«Самый страшный случай — семья из пяти человек, проживавших в цокольном этаже дома. Их накрыла волна, и они не смогли выбраться. Также погибли три женщины. Они шли по дороге, их накрыло волной и понесло течением», — цитирует её пресс-служба ведомства.

Всего помощь спасателей понадобилась 360 жителям Одессы. Кроме того, эвакуировать пришлось 60 пассажиров общественного транспорта, которые оказались заблокированы из-за прибывающей на улицах воды. Один из автобусов провалился под землю, когда под ним потоки размыли грунт. Сейчас власти сообщают, что на многих улицах города остановлено движение, не работает свет в части районах, есть проблемы с канализацией.