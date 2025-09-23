«Я никогда не видел такого»: На Индию обрушились смертельные дожди

Мощные дожди обрушились на индийскую Калькутту и затопили целые районы города. По данным NDTV, в результате непогоды погибли как минимум пять человек. Индийский гидрометцентр объяснил, что причиной стихии стала зона низкого давления над Бенгальским заливом. Синоптики прогнозируют продолжение дождей в ближайшие дни.

В Калькутте из-за проливных дождей погибли 5 человек и затопило аэропорт. Видео © Х / All India Radio News

«В моём районе тоже так много воды. Я никогда не видел такого. Пострадавших обеспечивают продовольствием и жильём. Если дождь прекратится, мы ожидаем, что ситуация нормализуется к вечеру», — заявил мэр Калькутты и лидер Конгресса Тринамула Фирхад Хаким.

Подтопления в южной и центральной частях Калькутты парализовали движение транспорта и пригородных поездов, нарушили работу метро. Вода проникла в дома жителей низинных районов и нанесла ущерб имуществу. Несколько школ объявили внеплановые каникулы. Авиакомпании Air India и IndiGo предупредили пассажиров о возможных задержках рейсов.

Несколько школ объявили внеплановые каникулы. Авиакомпании Air India и IndiGo предупредили пассажиров о возможных задержках рейсов. В Сети распространились кадры из аэропорта, где оказалась затоплена взлётно-посадочная полоса.