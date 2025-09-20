Интервидение
19 сентября, 21:08

Сильное наводнение после проливных дождей затопило крупные города Дагестана

Сильное наводнение затопило крупные города Дагестана, включая Махачкалу, Дербент и Каспийск. Некоторые жители сообщают о перебоях с электричеством, пишет SHOT.

Сильное наводнение затопило крупные города Дагестана. Видео © Telegram / SHOT

После проливных дождей центральные улицы Махачкалы оказались под водой. Автомобили с трудом передвигаются по затопленным улицам, пострадали несколько жилых домов — вода хлынула в помещения через окна. Владельцы пытаются вычерпать воду с помощью вёдер.

Кроме того, в Махачкале наблюдаются серьёзные пробки на дорогах. Жители сообщают о проблемах с электроснабжением. В республиканском МЧС уточнили, что по адресам направлены оперативные группы для мониторинга ситуации и оказания помощи населению. Дополнительно организована передислокация пожарной насосной станции с Кизилюрта в Махачкалу.

Ранее стало известно, что сильные дожди вызвали масштабное наводнение на Бали. Дороги превратились в бурные реки, движение парализовано, здания разрушаются под напором воды. Из-за стихии погибли как минимум девяти человек, ещё двое считаются пропавшими без вести.

Артём Гапоненко
