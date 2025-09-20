Сильное наводнение после проливных дождей затопило крупные города Дагестана

После проливных дождей центральные улицы Махачкалы оказались под водой. Автомобили с трудом передвигаются по затопленным улицам, пострадали несколько жилых домов — вода хлынула в помещения через окна. Владельцы пытаются вычерпать воду с помощью вёдер.

Кроме того, в Махачкале наблюдаются серьёзные пробки на дорогах. Жители сообщают о проблемах с электроснабжением. В республиканском МЧС уточнили, что по адресам направлены оперативные группы для мониторинга ситуации и оказания помощи населению. Дополнительно организована передислокация пожарной насосной станции с Кизилюрта в Махачкалу.