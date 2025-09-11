Мессенджер MAX
Регион
11 сентября, 07:57

Наводнение на Бали унесло жизни не менее девяти человек

Обложка © ТАСС / EPA

Сильные наводнения на индонезийском острове Бали унесли жизни как минимум девяти человек, ещё двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает портал Jakarta Globe.

Наибольший ущерб пришёлся на столицу провинции Денпасар и прилегающие округа: Джембрана, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан. В результате стихии пострадали 202 семьи (620 человек), сотни жителей были вынуждены искать убежище в школах, храмах и других общественных местах.

«Всего девять человек погибли, еще двое считаются пропавшими», — сообщил глава информационного отдела агентства ликвидации стихийных бедствий BNPB Абдул Мухари.

Сибирская Венеция: Сразу несколько городов РФ уходят под воду после мощнейших ливней
Напомним, ранее стало известно, что сильные дожди вызвали масштабное наводнение на Бали. Дороги превратились в бурные реки, движение парализовано, здания разрушаются под напором воды. На улицах повалены деревья, людям приходится передвигаться по пояс в воде.

