Наводнение на Бали унесло жизни не менее девяти человек

Сильные наводнения на индонезийском острове Бали унесли жизни как минимум девяти человек, ещё двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает портал Jakarta Globe.

Наибольший ущерб пришёлся на столицу провинции Денпасар и прилегающие округа: Джембрана, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан. В результате стихии пострадали 202 семьи (620 человек), сотни жителей были вынуждены искать убежище в школах, храмах и других общественных местах.

«Всего девять человек погибли, еще двое считаются пропавшими», — сообщил глава информационного отдела агентства ликвидации стихийных бедствий BNPB Абдул Мухари.