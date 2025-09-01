Сибирская Венеция: Сразу несколько городов РФ уходят под воду после мощнейших ливней

Сильные ливни и грозы обрушились на несколько регионов России, превратив улицы в бурные потоки, затопив трассы и парализовав движение транспорта. Наибольший ущерб стихия нанесла Череповцу, Красноярску и Абакану.

«На железнодорожном вокзале ликвидируем подтопление. Работают бригады Водоканала. Через 1,5 часа вода должна здесь уйти», — сообщил мэр Череповца Роман Маслов.

В Череповце за несколько часов выпала месячная норма осадков, потоки воды и грязи перекрыли дороги. Машины застревают по окна, а некоторые сносит течением. Ситуацию усугубляет шквальный ветер. В Красноярске непогода вызвала прорыв дамбы на озере Огоньки. Перекрыта федеральная трасса Р-257 «Енисей» на участке длиной 800 метров, объезда нет. На месте работают полиция и спецтехника. В Абакане вода стояла на улицах, затруднено движение пешеходов и транспорта. Местные жители сравнивают происходящее с «сибирской Венецией».