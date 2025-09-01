Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 16:02

Сибирская Венеция: Сразу несколько городов РФ уходят под воду после мощнейших ливней

Сильные дожди затопили Череповец, Красноярск и Абакан, улицы превратились в реки

Сильные дожди затопили Череповец, Красноярск и Абакан, улицы превратились в реки. Обложка © Telegram / Маслов Роман | Официально / КрасноярскДА | Новости Красноярска / Сводка Абакан 19 чп инцидент Хакасия

Сильные дожди затопили Череповец, Красноярск и Абакан, улицы превратились в реки. Обложка © Telegram / Маслов Роман | Официально / КрасноярскДА | Новости Красноярска / Сводка Абакан 19 чп инцидент Хакасия

Сильные ливни и грозы обрушились на несколько регионов России, превратив улицы в бурные потоки, затопив трассы и парализовав движение транспорта. Наибольший ущерб стихия нанесла Череповцу, Красноярску и Абакану.

Сильные дожди затопили Череповец, Красноярск и Абакан, улицы превратились в реки. Видео © Telegram / Маслов Роман | Официально / КрасноярскДА | Новости Красноярска / Сводка Абакан 19 чп инцидент Хакасия

«На железнодорожном вокзале ликвидируем подтопление. Работают бригады Водоканала. Через 1,5 часа вода должна здесь уйти», — сообщил мэр Череповца Роман Маслов.

В Череповце за несколько часов выпала месячная норма осадков, потоки воды и грязи перекрыли дороги. Машины застревают по окна, а некоторые сносит течением. Ситуацию усугубляет шквальный ветер. В Красноярске непогода вызвала прорыв дамбы на озере Огоньки. Перекрыта федеральная трасса Р-257 «Енисей» на участке длиной 800 метров, объезда нет. На месте работают полиция и спецтехника. В Абакане вода стояла на улицах, затруднено движение пешеходов и транспорта. Местные жители сравнивают происходящее с «сибирской Венецией».

Автомобили глохнут, а люди ходят по колено в воде: Сильный ливень вызвал потопы на улицах Воронежа
Автомобили глохнут, а люди ходят по колено в воде: Сильный ливень вызвал потопы на улицах Воронежа

Ранее сообщалось, что столичный регион пережил сильнейший ливень: осадки превысили месячную норму на 130%. Особенно сильные дожди обрушились на Наро-Фоминск, где выпало 84 мм осадков, что составляет 130% от августовского объёма влаги. В Москве, по данным метеостанций, на ВДНХ выпало 34 мм, на Балчуге — 30 мм, в Бутово — 35 мм, что почти половина месячной нормы.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
  • Волгоградская область
  • Хакасия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar