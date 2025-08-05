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Регион
5 августа, 05:58

В Московском регионе за сутки выпало рекордное количество осадков

Тишковец: До 130% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

За минувшие сутки столичный регион накрыло настоящим потопом: осадки превысили месячную норму на 130%, рассказал ведущий метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Особенно мощные ливни обрушились на Наро-Фоминск, где за день вылилось 84 миллиметра дождя — это 130% от августовского объёма небесной влаги. В Москве же, по данным метеостанций, на ВДНХ выпало 34 миллиметра, на Балчуге — 30, а в Бутово — 35 миллиметров, что составляет почти половину месячной нормы. Однако до исторического рекорда 1989 года, когда за сутки хлынуло 37,8 миллиметра, ливни всё же не дотянули.

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Ранее синоптик Александр Шувалов предупреждал о надвигающемся на Москву и Московскую область мощном ливневом фронте, который может вызвать местные подтопления. В низинах столицы ожидается подтопление, при котором уровень воды может достигать колена, а кое-где и пояса.

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Мария Любицкая
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