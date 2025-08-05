В Московском регионе за сутки выпало рекордное количество осадков

Особенно мощные ливни обрушились на Наро-Фоминск, где за день вылилось 84 миллиметра дождя — это 130% от августовского объёма небесной влаги. В Москве же, по данным метеостанций, на ВДНХ выпало 34 миллиметра, на Балчуге — 30, а в Бутово — 35 миллиметров, что составляет почти половину месячной нормы. Однако до исторического рекорда 1989 года, когда за сутки хлынуло 37,8 миллиметра, ливни всё же не дотянули.