МЧС: 5 августа в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200-700 метров

Пресс-служба МЧС выпустила предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Московской области. До 09:00 мск 5 августа в регионе ожидается туман с видимостью до 200-700 метров. Местами — сильный дождь.

В связи с этим ведомство призвало водителей к повышенной внимательности на дорогах: необходимо включить противотуманные фары, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность и использовать светоотражающие элементы на одежде.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что пик ливней в Москве уже пройден, однако дожди продолжатся, пишет РИА «Новости». Синоптик добавил, что в ближайшие 24 часа столицу могут накрыть аномальные дожди, которые принесут две трети от всего объёма осадков, ожидаемого в августе. Существует вероятность установления нового суточного рекорда, который держится с 1989 года.