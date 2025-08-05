МЧС: 5 августа в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200-700 метров
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Пресс-служба МЧС выпустила предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Московской области. До 09:00 мск 5 августа в регионе ожидается туман с видимостью до 200-700 метров. Местами — сильный дождь.
В связи с этим ведомство призвало водителей к повышенной внимательности на дорогах: необходимо включить противотуманные фары, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность и использовать светоотражающие элементы на одежде.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что пик ливней в Москве уже пройден, однако дожди продолжатся, пишет РИА «Новости». Синоптик добавил, что в ближайшие 24 часа столицу могут накрыть аномальные дожди, которые принесут две трети от всего объёма осадков, ожидаемого в августе. Существует вероятность установления нового суточного рекорда, который держится с 1989 года.
Ранее синоптик Александр Шувалов предупреждал о надвигающемся на Москву и Московскую область мощном ливневом фронте, который может вызвать местные подтопления. В низинных районах столицы уровень воды может достигать колена, а местами и пояса, однако осадки распределятся неравномерно. Специалист отметил, что на западе Московской области, в частности, в Кубинке, Звенигороде и Клину, выпадет до 60 мм осадков, что составляет 75% месячной нормы. Температура воздуха 5 августа опустится до +20°С.