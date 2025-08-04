Пираты подмосковного моря: В Жуковском, Раменском и Одинцове ливень затопил дороги и улицы
Дороги Жуковского, Раменского и Одинцова оказались затоплены из-за дождей
Дороги Жуковского, Раменского и Одинцово оказались затоплены из-за дождей. Обложка © Telegram / Новости Жуковский Раменское grad_zhukovskiy
Москва и Подмосковье едва не превратились в Венецию из-за мощного ливня, который сегодня обрушился на улицы. Местные телеграм-каналы сообщают, что в Раменском, Одинцово и Жуковском теперь затоплены дороги.
Дороги в Подмосковье оказались затоплены из-за дождей. Видео © Telegram / Новости Жуковский Раменское grad_zhukovskiy. Видео © Telegram / Раменское
На кадрах можно увидеть, что автомобили с небольшой скоростью едут по дороге почти по колёса в воде, чтобы не получить гидроудар. У пешеходов ситуация ничуть не лучше, некоторым приходится демонстрировать сноровку и цепляться за заборы, чтобы не оказаться в воде. В связи с этим в Сети распространились шутки про пиратов, в частности, про капитана Джека Воробья.
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