Пираты подмосковного моря: В Жуковском, Раменском и Одинцове ливень затопил дороги и улицы

Москва и Подмосковье едва не превратились в Венецию из-за мощного ливня, который сегодня обрушился на улицы. Местные телеграм-каналы сообщают, что в Раменском, Одинцово и Жуковском теперь затоплены дороги.

Дороги в Подмосковье оказались затоплены из-за дождей. Видео © Telegram / Новости Жуковский Раменское grad_zhukovskiy. Видео © Telegram / Раменское

На кадрах можно увидеть, что автомобили с небольшой скоростью едут по дороге почти по колёса в воде, чтобы не получить гидроудар. У пешеходов ситуация ничуть не лучше, некоторым приходится демонстрировать сноровку и цепляться за заборы, чтобы не оказаться в воде. В связи с этим в Сети распространились шутки про пиратов, в частности, про капитана Джека Воробья.

По прогнозам синоптиков, дожди ожидаются в Москве до конца суток. К ним могут присоединиться гроза и сильный ветер. Из-за ухудшения погодных условий и трудных ситуациях на дорогах — водителям автомобилей советуют пользоваться общественным транспортом.