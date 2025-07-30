«Утопленники» на колёсах: Водителям объяснили, как распознать залитые дождями авто

После аномальных ливней в Москве на вторичном рынке появились автомобили, пострадавшие от подтоплений. Автоэксперт Андрей Осипов в интервью 360.ru объяснил, как выявить такие машины и стоит ли их опасаться.

Следы затопления часто маскируют перед продажей, но одним из явных признаков может быть плесень под салонными ковриками. Однако большинство повреждений сложно обнаружить без профессиональной диагностики. Если вода не поднималась выше лобового стекла и машина находилась в ней менее суток, серьёзных последствий можно избежать.

«Самое опасное — это когда машина схватила гидроудар, то есть когда в систему впуска попала вода. Вот это действительно самое опасное, потому что может привести к полному выходу из строя силового агрегата с весьма дорогостоящим ремонтом. Большая часть узлов самого автомобиля герметизирована, и слабым местом в таком случае является лишь мотор», — отметил Осипов.

Эксперт посоветовал не запускать двигатель сразу после подтопления. Вместо этого следует просушить автомобиль, а затем на эвакуаторе доставить его в сервис для проверки свечей и впускной системы.