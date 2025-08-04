Мощный потоп обрушит на Москву 3,5 миллиарда литров воды

Мощный тропический ливень, который накрыл Москву 4 августа, обрушит на центр столицы 53 литра воды на 1 квадратный метр. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец.

«На центр Москвы за сегодня может обрушиться 53 литра дождевой воды на 1 квадратный метр», — сообщил специалист.

Агентство Regnum подсчитало, что таким образом на центр города выльется 3,5 млрд литров воды.

Наиболее интенсивным ливень будет с 15:00 до 21:00. Тишковец предостерёг жителей столичного региона, что даже зонт не сможет обеспечить защиту от такого количества осадков.