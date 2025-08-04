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Регион
4 августа, 12:45

Мощный потоп обрушит на Москву 3,5 миллиарда литров воды

Синоптик Тишковец: В центре Москвы выпадет 53 литра дождевой воды на 1 кв.м

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мощный тропический ливень, который накрыл Москву 4 августа, обрушит на центр столицы 53 литра воды на 1 квадратный метр. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец.

«На центр Москвы за сегодня может обрушиться 53 литра дождевой воды на 1 квадратный метр», — сообщил специалист.

Агентство Regnum подсчитало, что таким образом на центр города выльется 3,5 млрд литров воды.

Наиболее интенсивным ливень будет с 15:00 до 21:00. Тишковец предостерёг жителей столичного региона, что даже зонт не сможет обеспечить защиту от такого количества осадков.

«Воды будет по пояс»: Синоптик предупредил, что Москва вскоре превратится в плавучий город
«Воды будет по пояс»: Синоптик предупредил, что Москва вскоре превратится в плавучий город

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасности природной аномалии. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за шквалистого ветра, сильного дождя и грозы.

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Ольга Сливченко
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