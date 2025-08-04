Жителей столицы предупредили о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре
Гидрометцентр: В Москве 4 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности
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Синоптики Гидрометцентра РФ предупредили жителей Москвы и Подмосковья об изменениях погодных условий. Объявлен оранжевый уровень опасности, обусловленный сильными ливнями, грозами и порывистым ветром.
«Период предупреждения до полуночи вторника, 5 августа, местами сильный ливень, очень сильный дождь и гроза», — подчеркнули в Гидрометцентре РФ.
Эксперты также заявили о риске возникновения града и шквалистого ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с, в некоторых районах в течение дня. Схожая метеорологическая ситуация сохранится в Московской области до конца суток.
Однако, по данным метеорологов, неблагоприятные погодные условия, в частности грозы, могут продолжаться в столичном регионе предстоящей ночью и в течение дня вторника, 5 августа. Это подтверждается тем, что на прогностических картах с полуночи до 21:00 мск вторника территория Москвы и области окрашена в жёлтый цвет.
Ранее сообщалось, что климат Московского региона претерпевает существенные изменения, приближаясь по своим характеристикам к субтропическому типу. Это проявляется в возрастающей частоте резких температурных скачков и интенсивных ливней, к которым жителям столицы необходимо будет приспособиться.