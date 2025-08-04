Жителей столицы предупредили о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре

Синоптики Гидрометцентра РФ предупредили жителей Москвы и Подмосковья об изменениях погодных условий. Объявлен оранжевый уровень опасности, обусловленный сильными ливнями, грозами и порывистым ветром.

«Период предупреждения до полуночи вторника, 5 августа, местами сильный ливень, очень сильный дождь и гроза», — подчеркнули в Гидрометцентре РФ.

Эксперты также заявили о риске возникновения града и шквалистого ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с, в некоторых районах в течение дня. Схожая метеорологическая ситуация сохранится в Московской области до конца суток.

Однако, по данным метеорологов, неблагоприятные погодные условия, в частности грозы, могут продолжаться в столичном регионе предстоящей ночью и в течение дня вторника, 5 августа. Это подтверждается тем, что на прогностических картах с полуночи до 21:00 мск вторника территория Москвы и области окрашена в жёлтый цвет.