«Воды будет по пояс»: Синоптик предупредил, что Москва вскоре превратится в плавучий город

Над Москвой и Московской областью нависает мощный ливневый фронт, который способен вызвать местные подтопления, предупреждает синоптик Александр Шувалов. Его слова передаёт RT.

По его словам, в некоторых низменных районах столицы уровень воды может достигать колена, а в отдельных местах — даже по пояс. Однако такие явления не охватят всю территорию города — осадки распределятся неравномерно.

Наибольшая интенсивность дождей ожидается во второй половине дня понедельника, 4 августа, а также в ранние часы вторника, 5 августа — примерно с 3 до 6 утра.

«В основном ожидается, что максимальное количество осадков будет на западе Московской области: Кубинка, Звенигород, Клин. Там будет до 60 мм осадков, то есть 75% месячной нормы. В Москве тоже значительное количество осадков, а местами — очень много», — отметил специалист.

Температура воздуха в понедельник будет держаться в пределах +22…+24 °С, а во вторник немного опустится до около +20 °С. К середине недели, с появлением солнца, столбики термометров поднимутся до +24…+26 °С, обещает синоптик.