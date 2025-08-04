Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 21:10

Автомобили глохнут, а люди ходят по колено в воде: Сильный ливень вызвал потопы на улицах Воронежа

В Воронеже из-за сильного ливня затопило улицы

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

В Воронеже сильные ливни в начале августа привели к образованию потопов. Несколько улиц на юге города оказались под водой, автомобили глохнут в глубоких лужах, и людям приходится толкать транспорт вручную. Информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители вынуждены ходить по колено в воде. Подтопления заметны на бульваре Победы. Также затопило район Юго-западный. Здесь автомобили стоят в пробке по обеим сторонам из-за затопленной дороги.

Ливни затопили Воронеж. Видео © Telegram / SHOT

МЧС: Вода ушла из затопленных домов в Туапсинском районе на Кубани
МЧС: Вода ушла из затопленных домов в Туапсинском районе на Кубани

Ранее Life.ru писал, что вечером 4 августа ожидается пик аномальных ливней с рекордным количеством осадков в Москве. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. За сутки с 4 по 5 августа выпадет до 80 миллиметров осадков — это месяц нормы.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar