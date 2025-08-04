Автомобили глохнут, а люди ходят по колено в воде: Сильный ливень вызвал потопы на улицах Воронежа

В Воронеже сильные ливни в начале августа привели к образованию потопов. Несколько улиц на юге города оказались под водой, автомобили глохнут в глубоких лужах, и людям приходится толкать транспорт вручную. Информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители вынуждены ходить по колено в воде. Подтопления заметны на бульваре Победы. Также затопило район Юго-западный. Здесь автомобили стоят в пробке по обеим сторонам из-за затопленной дороги.

Ливни затопили Воронеж. Видео © Telegram / SHOT