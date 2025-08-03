МЧС: Вода ушла из затопленных домов в Туапсинском районе на Кубани

В Туапсинском районе вода отступила из затопленных домов и прилегающих участков. Сейчас специалисты очищают территории от ила и наносов. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается, сообщили в МЧС России.

Вода ушла из затопленных домов на Кубани. Видео © МЧС России

Из-за неблагоприятного прогноза спасатели и аэромобильной группы МЧС остаются на месте. Они готовы оказать помощь населению, если ситуация ухудшится.