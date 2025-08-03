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3 августа, 19:56

МЧС: Вода ушла из затопленных домов в Туапсинском районе на Кубани

Обложка © МЧС России

Обложка © МЧС России

В Туапсинском районе вода отступила из затопленных домов и прилегающих участков. Сейчас специалисты очищают территории от ила и наносов. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается, сообщили в МЧС России.

Вода ушла из затопленных домов на Кубани. Видео © МЧС России

Из-за неблагоприятного прогноза спасатели и аэромобильной группы МЧС остаются на месте. Они готовы оказать помощь населению, если ситуация ухудшится.

«Всего от РСЧС готовы к работам 230 специалистов и 67 единиц техники», — уточнили в министерстве.

Автомобильный мост рухнул во время наводнения на Кубани
Автомобильный мост рухнул во время наводнения на Кубани

Напомним, в Краснодарском крае обильные дожди подняли уровень воды в реках. Это привело к масштабным подтоплениям жилых районов. В посёлке Лермонтова обрушился мост через реку Шапсухо. В селе Дефановка автобус с пассажирами рухнул с автомобильного моста в воду. В Туапсинском районе ввели режим ЧС из-за непогоды. В результате сильных ливней и выхода рек из берегов затопило 34 дома на Кубани.

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Лия Мурадьян
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