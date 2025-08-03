Автомобильный мост рухнул во время наводнения на Кубани

В Горячем Ключе на Кубани из-за сильных ливней, поднявших уровень воды в реке, обрушился пролёт автомобильного моста. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролёта автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет. Водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости, после спада уровня воды», — говорится в публикации.