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Регион
3 августа, 14:37

Автомобильный мост рухнул во время наводнения на Кубани

Автомобильный мост рухнул в районе Горячего Ключа на Кубани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jgolby

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jgolby

В Горячем Ключе на Кубани из-за сильных ливней, поднявших уровень воды в реке, обрушился пролёт автомобильного моста. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролёта автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет. Водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости, после спада уровня воды», — говорится в публикации.

Также в оперштабе сообщили, что выход реки Чепси из берегов привело к подтоплению 13 придомовых территорий. Уровень подтопления в шести домах достигал 10 сантиметров. А из урочища «Поднависла» эвакуировали группу из 40 туристов.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ликвидации последствий от сильных дождей в Краснодарском крае участвуют 150 сотрудников МЧС с 44 единицами техники. Также сообщалось, что среди туристов, заблокированных поднявшейся водой в районе Горячего Ключа, есть девушка со сломанной ногой, что осложняло эвакуацию. Изначально поступала информация, что в туристическая группа в урочище «Поднависла» насчитывает около 20 человек.

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Юрий Лысенко
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