16 туристов и девушку со сломанной ногой спасли из водной ловушки на Кубани
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На Кубани более 150 специалистов МЧС вместе с 44 единицами техники задействованы в ликвидации последствий сильных осадков. Непогода вызвала подтопления и осложнила ситуацию в нескольких районах региона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Особое внимание привлёк район города Горячий Ключ, где группа из 17 туристов оказалась отрезанной от безопасных маршрутов из-за подъёма воды. Среди них была женщина со сломанной ногой, что усложнило задачу спасателям.
«Спасатели МЧС России доставили всех в безопасное место, пострадавшую передали врачам», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что в затопленный брод на Кубани была направлена группа специалистов МЧС для спасения крупного отряда туристов, застрявших там. Кроме того, мощным потоком воды снесло мост, соединявший посёлок Лермонтово с внешним миром.