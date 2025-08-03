16 туристов и девушку со сломанной ногой спасли из водной ловушки на Кубани

На Кубани более 150 специалистов МЧС вместе с 44 единицами техники задействованы в ликвидации последствий сильных осадков. Непогода вызвала подтопления и осложнила ситуацию в нескольких районах региона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Особое внимание привлёк район города Горячий Ключ, где группа из 17 туристов оказалась отрезанной от безопасных маршрутов из-за подъёма воды. Среди них была женщина со сломанной ногой, что усложнило задачу спасателям.